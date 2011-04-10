Организатор цеха "паленой" водки получил срок

Приговором Никопольского горрайонного суда к четырем годам заключения осужден организатора нелегального цеха по производству алкогольных напитков.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

По данным налоговой милиции, злоумышленник в одном из гаражных кооперативов наладил работу подпольного цеха по производству алкогольных напитков, используя недоброкачественное сырье, составлявшее угрозу для жизни и здоровья людей.

Изготовленные алкогольные напитки работники нелегального цеха разливали в стандартные бутылки и оклеивали их этикетками зарегистрированных торговых марок. Некачественная водка реализовалась по заниженным ценам.

Из подпольного цеха налоговики изъяли оборудование, сырье, пустые бутылки, этикетки и поддельные марки акцизного сбора на сумму почти 300 тыс. грн.

Следственным отделом налоговой милиции Никополя против организатора нелегального производства возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч. 1, 2 и 3 и ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного оборота подакцизных товаров и использования поддельных марок акцизного сбора.