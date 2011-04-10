Такое явление как "украинская диаспора" может вообще исчезнуть?

Игнорирование потребностей украинской молодежи за рубежом со стороны украинской власти приведет к исчезновению диаспоры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в финальной резолюции, принятой сегодня по результатам работы первого Украинского молодежного форума России.

В частности, украинская молодежь России решила «призвать украинскую власть обратить тщательное внимание на потребности украинской молодежи за рубежом, в частности, в Российской Федерации».

«Игнорирование этих потребностей сегодня, а также отсутствие системного подхода и постоянной работы с этой категорией выходцев из Украины может вообще привести в скором будущем к исчезновению в целом ряде стран такого явления, как украинская диаспора», - отмечается в резолюции.

По итогам работы форума было принято решение координирующим органом развития украинского молодежного движения на территории Российской Федерации определить «Украинский молодежный форум России» (УМФР) – неформальное объединение украинских молодежных организаций и отдельных активистов. На период до проведения очередного Форума текущую координацию деятельности молодежи будет осуществлять Оргкомитет, который будет сформирован не позже, чем через две недели после даты проведения первого Форума на основе поданных заявок от участников Форума (8-10 апреля).

Как отмечается в документе, следующий Форум планируется провести в 2012 году.

«Дата и место проведения очередного мероприятия определяется на основе полученных заявок и предложений от активистов, организаций, неформальных групп украинской молодежи РФ», - отмечается в резолюции.

Также участники мероприятия решили пригласить к участию в роботе «Украинского молодежного форума России» другие инициативные ячейки украинской молодежи, которые функционируют в России.

Украинская молодежь РФ также планирует изуучить опыт работы международных и региональных молодежных организаций и наладить тесное сотрудничество с мировыми объединениями украинской молодежи, а также взаимодействовать с молодежными организациями других национальных меньшинств Российской Федерации.

«Надеемся, что проведение первого «Украинского молодежного форума России» станет примером для наших соотечественников и в других странах мира, начав таким образом сплочение украинской молодежи зарубежья», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, Первый Украинский молодежный форум России на тему «Диалог в молодежной среде: пути развития» проходил 8, 9 и 10 апреля 2011 года в Москве. В мероприятии приняли участие около 50 представителей многообразных молодежных организаций из разных регионов России – Архангельска, Уфы, Саратова, Хабаровска, Твери, Курска, Волгограда, а также Москвы и Московской области.