В Ивано-Франковске в Собор внесли мощи Матери Терезы

Сегодня в Ивано-Франковске состоялось общегородской экуменический Крестный путь.

Как передает корреспондент УНИАН, началось шествие с архиерейской литургии в церкви Христа Царя, и прошла по маршруту: Церковь Христа Царя – улица Независимости - Вечевой Майдан – Галицкая – Кафедральный собор Святого Воскресения.

На каждой остановке происходила передача символического креста от одной группы людей к другой. В акции приняли участие свыше 15 тысяч человек, руководители облгосадминистрации и областного совета, Ивано-Франковского горисполкома, народные депутаты Украины, депутаты облсовета и горсовета.

На каждой станции священники вспоминали путь Иисуса Христа на Голгофу.

В завершение Крестного пути, с Благословения Епископа Ивано-Франковского УГКЦ Преосвященного Владимира ВОЙТЫШИНА в Кафедральный Собор УГКЦ для молитвенного почитання торжественно внесли мощи святой Матери Терезы из Калькутты, которыми благословили прихожан.