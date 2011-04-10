В Харьковском аэропорту приостановлена реконструкция

В Харьковском аэропорту из-за падения крана, в результате чего погибли два человека, временно приостановлены работы по реконструкции.

Как сообщает сайт Харьковского горсовета, такое решение принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 9 апреля в связи с гибелью двух рабочих во время работ по реконструкции старого помещения аэровокзала.

«По итогам заседания КЧС принято решение временно приостановить реконструкцию аэропорта», - сообщил первый заместитель Харьковского городского председателя Александр КРИВЦОВ.

По его словам, необходимо провести обследование объекта, чтобы исключить повторение аварийных ситуаций, завершить подготовку проектной документации, связанной с реконструкцией аэропорта, получить соответствующее разрешение на проведение дальнейших работ, повысить ответственность технического персонала, что ведет работы на объекте, привлечь к ответственности должностных лиц.

«При этом мы должны учитывать, что строительство объекта останавливать надолго нельзя», - отметил А.КРИВЦОВ.

По мнению председателя КЧС, эту работу необходимо провести как можно быстрее – максимум, на протяжении одного месяца.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 апреля, в Харькове в результате аварии башенного крана во время работ по реконструкции старого помещения Харьковского аэропорта погибли двое монтажников компании - подрядчика «Стальконструкция».

По информации пресс-службы аэропорта, башенный кран разбирал завалы, которые образовались вчера во время демонтажа аварийного помещения старого аэровокзала. Возможной причиной падения стрелы стал сильный порыв ветра. Предварительно известно, что, падая, кран зацепил подъемник, и рабочие выпали с 6-метровой высоты.