Руководитель МЧС и посол Японии высадили в Закарпатье 350 сакур

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА высадили в Закарпатье 350 сакур на знак поддержки японцев.

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась для поддержки народа Японии в преодолении следствий природной и техногенной катастроф.

Саженцы японской вишни высадили в Ужгороде вдоль Славянской набережной, на территории Ужгородского национального университета. Затем около двух сотен сакур высадили в Мукачеве.

Вместе с послом и министром участие в акции приняли руководитель Закарпатья Александр ЛЕДИДА, депутаты Ужгородского городского и Закарпатского областного советов, жители областного центра и города Мукачева.

Сакуры, как сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА, закупили благотворители.

«Мы очень благодарны за поддержку и понимание. Надеюсь, что цветение этих маленьких деревьев будет символизировать начало нашего сотрудничества», - отметил японский дипломат и пообещал передать рисунки и конфеты от ужгородских детей их японским ровесникам.

Председатель Закарпатской ОГА озвучил послу предложение местных властей принять на оздоровление пострадавших детей.

«Мы уже предложили летнее оздоровление для японских детей. Сегодняшняя акция в который раз убеждает – Закарпатье солидарно с Японией и всегда готово оказывать любую посильную помощь», - прибавил руководитель области.

В Ужгороде Т.ИДЗАВА также посетил Закарпатский музей архитектуры и быта.