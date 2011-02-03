Милиция опровергает слухи, что детей в Севастополе убили ради органов

Следствие по уголовному делу, связанному с убийством в Севастополе двух девочек, разрабатывает ряд версий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник следственного управления УМВД Украины в г.Севастополе Роман ЛИТВИНОВ.

Он не отрицает, что убийство могло быть совершенно на сексуальной почве, и что к убийству может быть причастен психически больной человек.

Вместе с тем, по словам заместителя начальника УМВД, милиция не располагает данными, что в городе орудует серийный убийца. Отвечая на вопрос журналистов, Р.ЛИТВИНОВ сказал: «У нас такой информации нет. Предположить можно, что данное преступление совершено неадекватным человеком, в том числе стоящим на учете в специальных учреждениях. На этот вопрос мы сможем ответить только тогда, когда у нас появится круг конкретных лиц, которых мы сможем подозревать в данном убийстве».

Полковник милиции опроверг слухи и предположения в ряде СМИ, что девочек убили ради получения органов, а также о том, что детей расчленили. Он отметил, что убийство совершенно с жестокостью, но, по его словам, назвать его ритуальным нельзя.

Р.ЛИТВИНОВ напомнил, что 11-летняя и 10-летняя девочки исчезли 4 января. 10 января было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С этого дня сотрудники милиции приступили к поиску детей, был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девочек. «Трупы детей были обнаружены поздним вечером 29 января, за территорией гаражного кооператива «Мечта», с многочисленными ножевыми ранениями грудной области. Смерть наступила от потери крови», - отметил Р.ЛИТВИНОВ.

Заместитель начальника УМВД добавил, что «назначен огромный ряд различных экспертиз, в том числе по ДНК».