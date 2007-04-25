Партия Зеленых Украины проведет акцию к годовщине ЧАЭС

26 апреля о 20:00 Партия Зеленых Украины проведет акцию к годовщине Чернобыльской трагедии.

В рамках акции Партия зеленых на Михайловской площади в Киеве выложит большой знак "Атомной опасности" из зажженных свечей. Затем "живая зеленая лента", символизируя полноценную жизнь, пройдет с зажженными свечами от Михайловской площади через улицы Трехсвятительскую и Крещатик снова к Михайловской площади.

После завершения "зеленого" марша состоится символическое тушение пылающего знака "Атомной опасности" участниками "живой зеленой ленты".

Главная цель акции ПЗУ и экологических организаций - выступление против «Энергетической стратегия Украины до 2030 р.», которая предусматривает строительство 20 атомных электростанций на тех технологических принципах, что и Чернобыльская АЭС, и намерения “Энергоатома” строить на базе ЧАЭС хранилище для отработанного ядерного топлива.