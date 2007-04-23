Кучма выражает соболезнования в связи со смертью Бориса Ельцина

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА в связи со смертью Бориса Ельцина выразил соболезнования Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ, всему народу России, родным и близким экс-президента России.

«Ушел из жизни выдающийся деятель современности, с именем которого связана целая эпоха. Он стоял у истоков борьбы за новую Россию, был благородным и мужественным человеком, его деятельность способствовала появлению на карте мира независимой России”, - говорится в соболезновании, сообщили УНИАН в пресс-службе Президентского фонда Л.КУЧМЫ «Украина».

По словам Л.КУЧМЫ, поддержку Б.Ельцина “мы чувствовали все эти годы. Вместе с нами он радовался нашим успехам и, как свои, переживал наши неурядицы”.

“Всегда считал Бориса Николаевича своим соратником и единомышленником, - отмечает Л.КУЧМА. - Он никогда не предавал свои убеждения, твердо и последовательно отстаивал высокие идеалы свободы и демократии”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля в 2007 г., в Москве на 77-ом году жизни умер первый Президент России Борис Ельцин. Причиной смерти стала остановка сердца.

Б.Ельцин досрочно ушел в отставку в конце второго срока своего президентства - в канун 2000 года. Он оставил исполняющим обязанности главы государства Владимира ПУТИНА, который через несколько месяцев, в марте 2000 года, был избран Президентом России.