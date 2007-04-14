В столкновении УАЗа с ЗИЛом погибли четверо людей

В Крыму на мосту объездной дороги г. Инкерман в результате лобового столкновения автомобиля УАЗ-3241 и автомобиля ЗИЛ-130 погибли четыре человека, еще три человека с травмами средней степени тяжести госпитализированы в 1-ю городскую больницу г. Севастополь.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля УАЗ-3241. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23 человека и 117 - травмированы.