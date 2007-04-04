Участники митингов в Киеве могут получить экстренную медпомощь

В Киеве создан оперативный штаб для обеспечения оказания экстренной медицинской помощи участникам массовых мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, штаб создан при Главном управлении здравоохранения при участии Министерства здравоохранения. Его возглавила начальник главного управления Людмила КАЧУРОВА. На штаб возложена задача круглосуточно отслеживать информацию о течении событий в столице для своевременного реагирования и оказания необходимой помощи.

В настоящее время продолжается работа по развертыванию стационарных медпунктов в центре города. Теперь удалось получить разрешение на размещение медпунктов в помещениях Министерства здравоохранения, что в Мариинском парке, и медицинской амбулатории Шевченковского района, что на ул.Трехсвятительской, 7.

На улицах города проходит дежурство выездных врачебных бригад скорой помощи для оказания, при необходимости, своевременной экстренной медицинской помощи участникам мероприятий, госпитализации их в профильные отделения городских больниц, а также медицинскому сопровождению лиц.