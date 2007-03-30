Милиция обещает 31 марта не разгонять участников акции на Майдане

Милиция обещает завтра не разгонять участников акции на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщил сегодня начальник департамента по связям с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ в прямом эфире программы „Свобода слова” на телеканале ICTV, ссылаясь на телефонный разговор с министром Василием ЦУШКОМ.

"Решение суда надо выполнять, но здоровье людей дороже", - процитировал он слова министра, не исключив, что решение суда будет оспариваться.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Шевченковский суд запретил оппозиции проводить завтра на Майдане акцию ”Геть зРаду!”, запланированую на завтра, 31 марта. Лидеры оппозиции уже заявили о намерении оспорить это решение в Апелляционном суде.