В Одессе ГАИ не пустила автобус с паломниками УПЦ КП в Киев

Сегодня в 01.30 ночи пять сотрудников ГАИ во главе с заместителем начальника Одесского городского управления Госавтоинспекции Александром СТАРИЧЕНКО заблокировали выезд автобуса с группой верующих Украинской православной церкви (Киевского патриархата) в Киев для участия в Крестном ходе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из паломников Владимир МАЛОФЕЕВ.

«Когда арендованный «Мерседес» прибыл из гаража автопредприятия на улицу Торговую, и люди направились к машине, чтобы отправиться в поездку, автобус внезапно заблокировали сотрудники ГАИ на трех милицейских автомобилях. Подошедший к водителю автобуса подполковник А.СТАРИЧЕНКО сразу же выдвинул обвинение, что тот пьян, а к верующим, женщинам и мужчинам, сотрудники ГАИ в форме и люди в штатском применяли грубую физическую силу, чтобы не допустить посадку в автобус», - заявил В.МАЛОФЕЕВ.

Одесские паломники в знак протеста перекрыли движение на Торговой улице, которая является одной из центральных магистралей города.

«Однако этот жест отчаяния, - добавил В.МАЛОФЕЕВ, - не возымел действия на подполковника СТАРИЧЕНКО и других крутых «стражей порядка», подъехавших на черном джипе «Тойота Лендровер» и других лимузинах и творящих беззаконие вместо того, чтобы обеспечивать правопорядок на улицах Одессы».

После короткого разговора с водителем арендованного автобуса, который, по словам очевидцев-паломников, был трезвым и готовым к поездке, у него забрали ключи и водительские права.

«Поправ, таким образом, права верующих, одесские силовики сорвали поездку паломников в Киев, явно выполняя чей-то преступный заказ», - заключил В.МАЛОФЕЕВ.

В свою очередь, настоятель одесского храма Рождества Христового отец ВИТАЛИЙ добавил, что «как раз накануне сорванной поездки в столицу сотрудники ГАИ также у него лично неожиданно изъяли водительские права, однако вскоре возвратили, не найдя, видимо, никаких причин к применению такой меры воздействия». По словам отца ВИТАЛИЯ, «остается только догадываться, от кого получает сведения и указания руководство Одесского горГАИ, проводя подобные дневные и ночные операции против мирян и представителей духовенства УПЦ КП».

В Отделе по связям с общественностью Одесского горуправления ГАИ не смогли объяснить инцидент на Торговой улице.

В свою очередь, заместитель начальника областного управления ГАИ Игорь МАЛОМУЖ в разговоре с корреспондентом УНИАН так прокомментировал действия правоохранителей: «Водитель автобуса находился в нетрезвом состоянии, машина была неисправной, отсутствовала путевка. У второго водителя, который должен был везти паломников, также не было ни водительского удостоверения, ни медицинской справки».

Как сообщал УНИАН, Украинская православная церковь Киевского патриархата сегодня в Киеве запланировала Крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси.

Утром в пресс-центре УПЦ заявили, что в Киевскую патриархию поступают многочисленные сигналы о различных попытках помешать приезду паломников в столицу на празднование Крещения Киевской Руси-Украины.