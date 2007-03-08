Закарпатский облсовет признал национальность “русин”
«За» проголосовал 71 депутат
Закарпатский областной совет признал национальность “русин”.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли вчера депутаты Закарпатского областного совета на очередной сессии.
Они приняли решение признать национальность «русин» и внести ее в перечень национальностей края. «За» проголосовал 71 депутат, 2 - против, 2 - воздержались.
В решении предусматривается, что Закарпатская облгосадминистрация при финансировании потребностей национальных меньшинств будет учитывать потребности русинского общества в развитии языка, образования, культуры, традиций, обычаев и тому подобное. Еще одним пунктом этого решения предусматривается обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой признать национальность “русин” на общеукраинском уровне.
В целом на сессии Закарпатский областной совет принял около 50 решений. В работе сессии приняли участие глава облгосадминистрации Олег ГАВАШИ, председатель облсовета Михаил КИЧКОВСКИЙ, заместители председателя ОГА и облсовета, народный депутат из фракции Партии регионов Александр ЛЕДИДА.
В комментарии УНИАН доктор исторических наук, профессор Ужгородского национального университета Сергей ФЕДАКА заявил, что «проблема признания русинов находится вне компетенции областного совета». Он сравнил это решение с решениями некоторых областных советов о предоставлении русскому языку статуса регионального. «Это что-то похожее, просто выдвинутое одной областью», — сказал С.ФЕДАКА.
Согласно официальным данным переписи населения 2001 года, на Закарпатье русинами себя признали 10 тысяч человек.