Экономика США ”в хорошем состоянии”

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Уильям Пул заявил, что не ожидает рецессии в США, добавив, что финансовые рынки, судя по всему, "с ним согласны". Кроме того, он сообщил, что последнюю динамику на рынках пока нельзя точно объяснить. "Я, а также, на мой взгляд, большинство экспертов, как в правительстве, так и извне, не видим рецессию на горизонте", - сказал он.

Ранее У.Пул также отметил, что низкая инфляция должна быть основной целью центральных банков. При этом он добавил, что низкие цены помогли справиться экономике США со спадом на рынке жилья. "Мы не видели значительного негатива от завершения бума на жилищном рынке", - сказал У.Пул, передает Reuters.

Мнение президента ФРБ Сент-Луиса разделяет и министр экономики США Генри Полсон. Он убежден, что американская экономика находится в хорошем состоянии, и ей не грозит рецессия.

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