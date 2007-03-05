Кабмин утвердил компенсации вкладчикам Сбербанка СССР

Кабинет Министров Украины утвердил порядок и суммы компенсации сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января в 1992 года в учреждениях Сбербанка СССР и Государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, и выкупа облигаций Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года и государственных казначейских обязательств СССР, приобретенных на территории Украинской ССР.

В частности, в постановлении №336 указывается, что из 650 млн. грн., предусмотренных для компенсации в 2007 году:

– 15 млн. грн. будут направлены на выплату вкладчикам, не получившим компенсацию в 2002-2006 годах в пределах остатка проиндексированного вклада, но не более 50 грн. по одному счету;

– 5 млн. грн. – наследникам вкладчиков, умерших в 2004 году, в пределах остатка проиндексированного вклада, но не более 150 грн.;

– 260 млн. грн. – наследникам вкладчиков, умерших в 2005-2007 годах, в пределах остатка проиндексированного вклада, но не более 500 грн.;

– 2 млн. грн. – наследникам застрахованных лиц или страхователей, умерших в 2004 году, в пределах остатка проиндексированного страхового вклада, но не более 150 грн.;

– 8 млн. грн. – наследникам застрахованных лиц или страхователей, умерших в 2005-2007 годах, не получивших компенсацию в 2005-2006 годах, в пределах остатка проиндексированного страхового вклада, но не более 500 грн.;

– 190 млн. грн. – на выкуп облигаций Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года;

– 179 млн. грн. – на выкуп государственных казначейских обязательств СССР.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, общий объем обязательств по таким вкладам составляет около 122 млрд. грн.