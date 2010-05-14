Табачник: Украина и Россия издадут пособие для учителей истории

Украина и РФ до конца 2010 года подготовят совместное учебное пособие для учителей истории.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сказал в ходе видеомоста Киев-Москва.

«У нас есть интересные наработки о создании совместного учебного пособия для учителей истории и обществоведения. У нас достаточно разные программы, и я понимаю, что это достаточно маниловская идея создать общий учебник, поэтому мы начнем с учебного пособия для учителей», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

При этом он отметил, что в пособии будут изложены разные точки зрения на «какие-то сложные процессы».

По его словам, это позволит учителям лучше понимать друг друга.

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что все события, происходящие на территории Украины, являются неотъемлемой частью украинской истории.

«Я думаю, что учебное пособия для учителей Украины и России можно будет сделать до конца календарного года. Издадим его мы достаточно быстро. А охватывать оно должно период с древнейшей истории и до XXI века», - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра образования и науки РФ Исаак КАЛИНА также подчеркнул, что нужно начинать с общей книги для учителей, и, возможно, со временем это перерастет взаимосогласованные учебники истории.