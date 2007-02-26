Тимошенко в Вашингтоне ждут Чейни и Кондолизза Райс

Официальный визит лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в США начинается 28 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, вместе с Ю.ТИМОШЕНКО в США отбывает группа народных депутатов и представителей СМИ.

Пресс-служба сообщает, что неофициальная часть визита сокращена на одни сутки с учетом болезни Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ по совету врачей вылетит в США позже, чем предполагалось, и отменит ту часть своей программы, которая приходилась на Нью-Йорк.

В американской столице у Тимошенко запланированы встречи с "официальными лицами правительства США, законодателями, политическими экспертами и лидерами бизнеса", говорится в сообщении.

По данным американских СМИ, в Вашингтоне представитель украинской оппозиции будет принята в Белом доме вице-президентом США Ричардом Чейни и в госдепартаменте - госсекретарем Кондолизой Райс.

В среду у Тимошенко намечено выступление в вашингтонском политологическом Центре стратегических и международных исследований, где она обсудит "стратегические вопросы, имеющие критически важное значение для безопасности Украины, Европы и США", включая "доминирующую роль России по отношению с соседним государствам", вопросы энергетической безопасности и "продолжающееся продвижение Украины к евроатлантической интеграции", отмечается в заявлении.

В пятницу запланировано выступление Тимошенко в Национальном клубе печати в Вашингтоне.