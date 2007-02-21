Александр Пономарев забрал из роддома Александра-младшего (фото)
16:19, 21 февраля 2007Общество
617 0
Малыш появился на свет 15 февраля
Александр Пономарев снова стал отцом. Это его первый ребенок в браке со второй женой Викторией. Александр-младший появился на свет 15 февраля в 06.18 в одном из частных родильных домов Киева. Малыш при росте 51 сантиметр весит 2920 граммов.
Сегодня счастливый отец забрал жену и сына домой.
Певец прибыл в роддом с букетом тюльпанов.
Фото Анатолия Бойко / Газета по-киевски
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter