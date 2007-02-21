Александр Пономарев забрал из роддома Александра-младшего (фото)

Александр Пономарев снова стал отцом. Это его первый ребенок в браке со второй женой Викторией. Александр-младший появился на свет 15 февраля в 06.18 в одном из частных родильных домов Киева. Малыш при росте 51 сантиметр весит 2920 граммов.

Сегодня счастливый отец забрал жену и сына домой.

Певец прибыл в роддом с букетом тюльпанов.

Фото Анатолия Бойко / Газета по-киевски