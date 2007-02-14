В полночь 13-го водитель насмерть сбил офицера милиции и его жену

13 февраля в полночь в Павлограде Днепропетровской области 24-летний местный водитель автомобиля “ВАЗ-2199” насмерть сбил двух прохожих – 29-летнего старшего инспектора ГПС в звании младшего лейтенанта милиции и его 24-летнюю жену.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД в Днепропетровской области. Также во время данного ДТП телесные повреждения получил еще один 25-летний прохожий.

Водитель автомобиля “ВАЗ” с места происшествия скрылся. Предприняты меры для задержания злоумышленника.

Прокуратура Павлограда по факту совершения ДТП, повлекшего гибель нескольких людей, возбудила уголовное дело согласно ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.