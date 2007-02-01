Сильный снег и метели не уходят из Украины

Завтра в Украине временами ожидается снег, ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели; днем на западе и северt прекращения осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем в восточной половине порывы 15-20 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью и утром местами 25-30 м/с. Температура в северных, центральных и местами западных областях 8-13° мороза, на севере Левобережья до 16° мороза, днем 5-10° мороза; на остальной территории на протяжении суток 0-5° мороза, в Закарпатье, Луганcкой области и в Крыму около 0°, на юге Крыма до 5° тепла.

В Закарпатье ночью и утром снег, днем прекращение осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 8-13° мороза, днем около 0°, в горах 2-7° мороза.

3-4 февраля - в восточной половине переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-20° мороза, 3 февраля на севере Левобережья до 23°, днем 4-9° мороза, в Сумской области и Харьковской до 12° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. На остальной территории облачная погода с прояснениями, небольшой, в западных областях умеренный снег (ночью 3 февраля в северных и центральных областях без существенных осадков). Температура ночью 10-15° мороза, 3 февраля местами до 18°, днем 3 февраля 3-8° мороза, 4 февраля 0-5° мороза; в западных областях ночью 3 февраля 5-10° мороза, 4 февраля 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ветер в Украине северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

На Закарпатье 3 февраля ночью снег, днем мокрый снег с дождем, 4 февраля ночью небольшой снег, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла (в горах ночью около 10° мороза, днем около 0°). Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в горах местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

5-6 февраля - временами небольшой и умеренный снег, мокрый снег, в западных областях с дождем; в южной части без существенных осадков, только днем 6 февраля мокрый снег и дождь. Температура постепенно повысится и будет составлять: ночью 5 февраля 5-11° мороза (в восточной части к 14° морозу), 6 февраля 0-6° морозу (на востоке до 9° мороза), днем от 3° мороза до 3° тепла (5 февраля в восточной части 3-8° мороза, 6 февраля на крайнем юге 4-7° тепла); в западных областях ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла.

В Закарпатье временами мокрый снег, кое-где с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и области в пятницу облачно. Ночью и утром небольшой снег, днем прекращение осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 7-9° мороза, по области ночью 8-13°, днем 5-10° мороза.

3-4 февраля - облачная погода с прояснениями. Небольшой снег (ночью 3 февраля без существенных осадков). Температура ночью 10-15° мороза, 3 февраля местами до 18°, днем 3 февраля 3-8° мороза, 4 февраля 0-5° мороза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

5-6 февраля - временами снег, мокрый снег. Температура ночью 5 февраля 5-10° мороза, 6 февраля 0-5° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла.