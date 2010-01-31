Ликвидирован конвертационный центр

В Запорожье работниками УБОП разоблачены три директора обществ с ограниченной ответственностью, которые с целью избежания налогообложения создали ряд фиктивных фирм, с помощью которых на протяжении последних двух лет незаконно перевели в наличность почти 30 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Установлено, что указанные лица, прикрывая свою преступную деятельность, вносили заведомо неправдивые сведения в официальные бумаги и подделывали пакеты документов. Таким образом, за время существования «конверта» злоумышленники незаконно перевели в наличность около 30 млн. грн., легализовали полтора миллиона, а в государственный бюджет не поступило налога на добавленную стоимость на сумму свыше 5 млн. грн.

В ходе проведения обысков в офисах мошенников были изъяты и вещественные доказательства деятельности конвертационного центра: 235 тыс. грн. наличности, первичная бухгалтерская документация, печати и бланки «бумажных» предприятий.

Следственным отделом УБОП области в отношении организаторов «конверта» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.