Милиция закрыла 16 АЗС

В Днепропетровской области по результатам проверки на рынке горюче-смазочных материалов органы внутренних дел приостановили деятельность 16 АЗС.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД в области.

Основная причина - реализация недоброкачественной продукции. Установлены 17 человек, которые совершили преступления. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 1 млн. 816 тыс. грн. При вмешательстве правоохранительных органов снято с реализации 619 тыс. литров горюче-смазочных материалов.