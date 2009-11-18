Родные погибшего солдата обвиняют его командира в убийстве

Родственники погибшего солдата Одесского гарнизона обвинили армейского капитана в его убийстве. Об этомсообщает Николаевская интернет-газета "Новости N".

Уроженец города Николаев, солдат-срочник Антон Морозов скончался от огнестрельного ранения 15 ноября. По официальной версии: из-за неосторожного обращения с оружием. Однако 17 ноября отец погибшего Александр Морозов и брат-близнец Алексей пришли в редакцию и заявили, что Антон был убит.

Из рассказа отца и брата погибшего солдата, ситуация получилась следующая. Вскоре после отбоя капитан Карпов зашел в казарму и проследовал в канцелярию. Через несколько минут по его команде туда зашел дежурный, Антон Морозов. Еще через некоторое время капитан вызвал в канцелярию и дневального - Алексея.

Как рассказал Алексей Морозов, войдя в канцелярию, он увидел такую картину: брат стоит «навытяжку» перед капитаном, у последнего в руках табельный пистолет Макарова, ствол направлен в пол, капитан периодически щелкает «вхолостую» курком. После того, как Алексей вошел, пистолет немедленно был направлен на него, а капитан Карпов спросил: «Ну как, не боишься?». После чего послал солдата сделать ему кофе. Алексей вышел и буквально через 15 секунд услышал выстрел. Он кинулся обратно в канцелярию и в дверях столкнулся с Карповым, в руке которого был пистолет. В канцелярии он увидел тело брата с пулевым ранением в правом виске.

Алексей услышал, как капитан Карпов сообщает кому-то по телефону: «Приезжайте немедленно сюда, я нечаянно застрелил солдата!». Минут через десять, свидетельствует Алексей, казарму заполонили подполковники и полковники, затем прибыли сотрудники военной прокуратуры.

Как рассказал Алексей Морозов, капитан Карпов выделялся среди других офицеров жестоким обращением и любил пугать солдат табельным оружием.

Отец погибшего, Александр Морозов, сообщил, что дойдет до любых инстанций, чтобы наказать виновника гибели сына, тем более, что дело уже сейчас пытаются «замять», представляя происшествие как несчастный случай.

Сегодня тело Антона Морозова доставят в Николаев. В 12.00 состоятся похороны.

Офицер, застреливший солдата при подобных обстоятельствах в августе 2008 г., был приговорен по ст. 115 УК (убийство) к 13 годам лишения свободы.