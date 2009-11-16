В Одесской области застрелился солдат, который стоял в наряде

15 ноября в результате неосторожного обращения с оружием получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий срочной службы 28-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины солдат А.МОРОЗОВ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, военной прокуратурой Одесского гарнизона по факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. До выяснения обстоятельств задержан дежурный части капитан В.КАРПОВ.

Предварительным расследованием было установлено, что трагедия произошла во время несения службы в суточном наряде.

Для проведения служебного расследования командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначены комиссии во главе с заместителем командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальником Управления боевой подготовки генерал-лейтенантом Владимиром ЗАМАНОЙ, а от 6-го армейского корпуса – командиром объединения генерал-лейтенантом Сергеем БЕССАРАБОМ.

Руководство Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.