В Луцке «внучка Ванги» выдурила у людей свыше 15 тыс. грн

В Луцке мошенница, которая назвала себя „внучкой провидицы Ванги”, выманила у людей свыше 15 тыс. грн.

Как сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Волынской области, на протяжении трех месяцев жительница города Киверцы выманила в двух лучанок значительную сумму денег, отговаривая болезнь и порчу. Средства ей, будто бы, были нужны, чтобы рассчитаться со священником, который молится за больных.

Однако одна из потерпевших обратилась к работникам милиции, которые задержали мошенницу.

Ею оказалась 47-летняя женщина, которая, кстати, уже имела опыт общения с правоохранителями.

На данный момент подозреваемая задержана, против нее возбуждено уголовное дело, ведется следствие.