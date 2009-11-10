В Луцке «внучка Ванги» выдурила у людей свыше 15 тыс. грн
12:12, 10 ноября 2009Общество
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Идет следствие
В Луцке мошенница, которая назвала себя „внучкой провидицы Ванги”, выманила у людей свыше 15 тыс. грн.
Как сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Волынской области, на протяжении трех месяцев жительница города Киверцы выманила в двух лучанок значительную сумму денег, отговаривая болезнь и порчу. Средства ей, будто бы, были нужны, чтобы рассчитаться со священником, который молится за больных.
Однако одна из потерпевших обратилась к работникам милиции, которые задержали мошенницу.
Ею оказалась 47-летняя женщина, которая, кстати, уже имела опыт общения с правоохранителями.
На данный момент подозреваемая задержана, против нее возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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