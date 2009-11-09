К США движется разрушительный ураган
00:17, 09 ноября 2009Общество
1514 0
Чрезвычайное положение объявлено в Луизиане
Губернатор американского штата Луизиана Бобби Джиндл объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением урагана "Ида". Полиция, Национальная гвардия и службы спасения Луизианы приведены в режим повышенной готовности, сообщает РосБизнесКонсалтинг.
Сейчас стихия продвигается к территории США через Мексиканский залив, скорость ее ветра составляет 100 км/ч. На побережье штатов Миссисипи и Алабама объявлено штормовое предупреждение.
Накануне "Ида" обрушилась на Сальвадор, унеся жизни 91 человека, в соседнем Никарагуа ураган разрушил более 500 зданий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter