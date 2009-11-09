К США движется разрушительный ураган

Губернатор американского штата Луизиана Бобби Джиндл объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением урагана "Ида". Полиция, Национальная гвардия и службы спасения Луизианы приведены в режим повышенной готовности, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Сейчас стихия продвигается к территории США через Мексиканский залив, скорость ее ветра составляет 100 км/ч. На побережье штатов Миссисипи и Алабама объявлено штормовое предупреждение.

Накануне "Ида" обрушилась на Сальвадор, унеся жизни 91 человека, в соседнем Никарагуа ураган разрушил более 500 зданий.