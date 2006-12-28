Киевсовет принял бюджет

Депутаты Киевского городского совета приняли бюджет Киева на следующий год в сумме 13 млрд. 464 млн. 851,7 тыс. грн., в том числе субвенций из государственного бюджета Украины в размере 2 млрд. 87 млн. 826,6 тыс. грн.

«За» бюджет проголосовали 67 депутатов Киевсоета, 29 - не голосовали.

Комментируя принятый бюджет, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Владимир ПРИСЯЖНЮК сообщил, что этот бюджет больше предыдущего почти на 4 млрд. грн., поскольку бюджет этого года, который был утвержден в декабре 2005 составлял около 9 млрд. грн., а нынешний больше, чем 14 млрд. грн., «то есть он существенно больше», - отметил В.Присяжнюк. По его словам, бюджет на 2007 год действительно значительно лучше, чем бюджет 2006 года. «Мы видим, что экономический комплекс Киева работает, развивается не считаясь ни с какими катаклизмами политические и доходная часть в этом году сформирована в размере свыше 13 млрд. грн. По моему мнению, это очень значительная сумма для столицы», - сказал он.

Он также добавил, что бюджетные показатели рассчитывались, исходя из тарифов, которые были утверждены Киевским городским председателем и введены с 1 декабря. «Но в случае снижения этих тарифов, у нас есть компенсационные механизмы, которые позволят компенсировать разницу в тарифах, или предоставить дотацию тем слоям населения, которые являются социально незащищенными и страдают от повышения», - сообщил В.ПРИСЯЖНЮК.

Согласно документу решения о бюджете столицы, поступления в городской бюджет составляют: налоговые поступления в размере 6 млрд. 629,7 млн. грн., в том числе налоги на доходы, на прибыль, на увеличение рыночной стоимости 6 млрд. 233,8 млн. грн.; из которых налог с доходов физических лиц - 6 млрд. 173,6 млн. грн.; налоги на собственность – 79 млн. грн.; сборы за специальное использование природных ресурсов (плата за землю) 313,7 млн. грн.; неналоговые поступления в сумме 343,8 млн. грн., в том числе доходы от собственности и предпринимательской деятельности 194,9 млн. грн.; административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной продажи (плата за аренду имущественных комплексов, находящихся в коммунальной собственности) – 36,9 млн. грн.; поступления от штрафов и финансовых санкций – 1 млн. грн.; собственные поступления бюджетных учреждений – 110,4 млн. грн.; доходы от операций с капиталом составляют 1 млрд. 563 млн. грн. – поступления от продажи основного капитала – 100 млн. грн.; поступления от продажи земли и невещественных активов – 1 млрд. 463 млн. грн. Целевые фонды поступлений городского бюджета на следующий год составляют 1 млрд. 173,2 млн. грн. Таким образом без учета официальных трансфертов поступления в бюджет указаны в сумме 9 млрд. 710 млн. грн.

Расходы городского бюджета утверждены в размере 13 млрд. 455 млн. 751,7 тыс. грн. Согласно документом, на государственное управление предусмотрены расходы в размере 214,8 млн. грн., на здравоохранение 1 млрд. 417,8 млн. грн., на социальную защиту и социальное обеспечение 1 млрд. 736,5 млн. грн., в том числе на одноразовую помощь при рождении ребенка предусмотрено 238,1 млн. грн.; на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено 190,9 млн. грн., на культуру и искусство 148,2 млн. грн.; на средства массовой информации 41 млн. грн.; на физическую культуру и спорт 52,1 млн. грн.; на строительство 3 млрд. 84 млн. грн., в том числе капитальные вложения составляют 1 млрд. 662 млн. грн., строительство и развитие сети метрополитенов 714,3 млн. грн.; на транспорт, дорожное хозяйство и связь предусмотрено 453,4 млн. грн.; на услуги, связанные с экономической деятельностью, предусмотрено 132,4 млн. грн.; на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 5,9 млн. грн. На целевые фонды предусмотрены расходы в размере – 897,2 млн. грн., на расходы не отнесенные к основным группам – 4 млрд. 477,2 млн. грн.

В бюджете также установлено, что предельный объем внутреннего долга Киева по состоянию на 31 декабря 2007 года будет составлять 153,5 млн. грн.

В.ПРИСЯЖНЮК в комментарии журналистам назвал беспрецедентными суммы, предусмотренные в бюджете столицы на социальные статьи расходов, на медицину и транспорт. В то же время он отметил, что считает недостаточной сумму, предусмотренную на культуру, хотя эта сумма больше суммы, выделенной в прошлом году на 25 млн. грн. и теперь она составляет свыше 150 млн. грн.