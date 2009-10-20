Подозреваемый в наркоторговле милицейский чин чуть не сбежал в Россию

Сегодня ночью во время пересечения украинско-российской государственной границы задержан заместитель начальника уголовного розыска харьковской городской милиции Александр КОШЕЛЯ, который подозревается в причастности к торговле наркотиками.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ.

«Александра КОШЕЛЯ задержали работники пограничной службы во время пересечения границы в ночь с 19 на 20 октября. Он оказал сопротивление работнику службы при проверке документов», - сказал Е.ПОПОВИЧ.

По его словам, А.КОШЕЛЬ «проходит по делу о торговле наркотиками».

Е.ПОПОВИЧ отметил, что прокуратура занимается установлением процессуального статуса задержанного.

Как сообщал УНИАН, 12 октября с.г. в СБУ сообщили, что в ходе широкомасштабной специальной операции Службы безопасности Украины и прокуратуры города Харькова разоблачена и прекращена деятельность межрегиональной преступной группы в сфере наркобизнеса, организаторами которой были действующие сотрудники Главного управления МВД Украины в Харьковской области из числа лиц старшего офицерского состава.

В частности, лидером ОПГ был заместитель начальника отдела борьбы с незаконным обращением наркотиков МВД в Харьковской области, который непосредственно получал наркотические средства. Вместе с ним задержан начальник отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних МВД г. Харькова, который организовывал сбыт наркотиков среди молодежи в Харьковской области.

8 октября с.г. в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам СБУ прокуратурой г. Харькова по признакам ч.2 ст.307 Криминального кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сотрудники СБУ с задействованием бойцов Центра специальных операций задержали участников преступной группировки «с поличным». Ведется следствие.

Еще в марте 2008 года при Комитете Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией была создана Рабочая группа по расследованию причастности правоохранительных органов Харьковской области и других должностных лиц к наркоторговле. Группа была создана на основании обращения депутатов Харьковского горсовета, в котором были изложены факты, свидетельствующие, по мнению депутатов, о причастности ряда высокопоставленных харьковских чиновников к организации торговли наркотиками на территории Харькова и Харьковской области.

3 июня 2008 года члены Комитета ВР по борьбе с организованной преступностью и коррупцией на пресс-конференции в Харькове заявили, что в ходе расследования дел о деятельности мощного наркосиндиката в Харьковской области, в которых проходят свыше 100 лиц, фигурируют и представители городской власти областного центра.

Также 3 июня прошлого министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО после совещания с коллективом Управления МВД в Харьковской области отстранил от должностей около 40 сотрудников областной милиции в рамках расследования дел о наркоторговле в регионе. По словам министра, руководители отстранены от работы по результатам масштабной «проверки наркотраффика», которую МВД проводило в Харьковской области по поручению Комитета Верховной рады Украины по вопросам борьбы с преступностью.

4 июня 2008 г. Ю.ЛУЦЕНКО подтвердил наличие в следствия доказательств о причастности некоторых представителей власти Харькова к организации наркотрафика через территорию Украины и ряд смежных государств.

“Я могу подтвердить только, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, что задержанные наркодилеры, а также другие лица, причастные к организации наркотраффика, действительно дают показания, которые могут свидетельствовать о причастности к уголовным деяниям должностных лиц Харьковского горсовета. Это правда. Но сейчас они проходят в качестве свидетелей”.