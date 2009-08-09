Православная церковь празднует день Пантелеимона Целителя

Сегодня православная церковь празднует день Пантелеимона, православного святого, покровителя врачей и целителя, которому молятся о здоровье.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии и посвятил свою жизнь страждущим и больным. Он обучался медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача. Однажды, возвращаясь от святого Ермолая, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка. Исполнившись сострадания и жалости, Пантелеимон стал просить Господа о воскрешении умершего. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет святое Крещение. И по действию Божественной благодати ребенок ожил. После этого чуда святой Ермолай крестил юношу.

Он лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием имени Божьего.

По преданию, мощи Пантелеимона также обладают чудотворными свойствами.

В народе сегодняшний праздник называют Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Зажнивный. Знахари с этого дня начинают собирать лекарственные травы.