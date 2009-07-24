Киевский медиа холдинг отказался от покупки газеты "Kyiv Post"

Киевский медиа холдинг полностью вышел из переговорного процесса с руководством холдинга KP Media о возможной покупке англоязычной газеты "Kyiv Post". Об этом сообщает "МедиаБизнес" со ссылкой на пресс-службу Киевского медиа холдинга.

Продолжавшиеся на протяжении двух последних месяцев переговоры между Киевским медиа холдингом и KP Media закончились отказом КМХ покупать газету "Kyiv Post" "по причине неудовлетворительных финансовых показатей", отмечает пресс-служба.

После отказа от покупки газеты "Kyiv Post", КМХ также отказался и от последовавшего эксклюзивного предложения со стороны представителей KP Media приобрести газету "Kyiv Post" в пакете с бесплатным бонусом – журналом «Афиша».

Такое решение КМХ связано с шатким положением на рынке указанных изданий и отсутствием у них перспектив развития, отмечает пресс-служба холдинга.

"МБ" напоминает, что возможность покупки газеты "Кyiv Post" рассматривали также компании Istil и «Сегодня Мультимедиа».

В Киевский медиа холдинг входят печатные издания "Крещатик", "Вечерний Киев", "Украинская столица", телеканал "Киев" и радио "Киев 98 FM".