Доллар и евро растут дальше

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9050/7,9420, к 12:00 цены устремились вверх – 7,9325/7,9495. К закрытию торгов ценовые показатели достигли дневного максимума – 7,9420/7,9545 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2535/0,2550, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2544/0,2554. К закрытию котировки повысились до 0,2553/0,2560. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.0500(-0,1700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4201/1,4203, к закрытию торговой сессии котировки повысились до 1,4246/1,4248. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2355/11,2785. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 11,2985/11,3270.

В 11:30 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютным парам евро-гривня –10,9100 и швейцарский франк-гривня – 7,1800.