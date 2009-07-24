ГПУ выдвинула Пукачу обвинение в совершении ряда преступлений

Генеральная прокуратура Украины выдвинула бывшему начальнику Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею ПУКАЧУ обвинение в совершении ряда преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Ему предъявлено обвинение в совершенные ряда преступлений. Это касается и вывоза гражданина ПОДОЛЬСКОГО, его избиение, поджог дверей его квартиры (УНИАН: 27 января 2009 года ПАСЕ приветствовала осуждение бывшего сотрудника органов внутренних дел, который признал свою вину в запугивании и избиении в июне 2000 года помощника народного депутата Украины Сергея ГОЛОВАТОГО Александра ПОДОЛЬСКОГО, однако при этом выразила убеждение в необходимости также найти заказчиков и организаторов этих действий.) Это также касается убийства Георгия Гонгадзе, а также уничтожения документов”, - сообщил А.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор отметил, что весь период, который необходим для проведения досудебного следствия, А.ПУКАЧ будет находиться под стражей, на что вчера было соответствующее решение суда.

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе и объявленный в розыск с 2005 года, был задержан вечером 21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Заказчики и организаторы убийства не были окончательно установлены следствием.