За каждый миллион тонн угля в Украине сегодня гибнет почти 4 шахтера

В Донецкой области на шахтах всех форм собственности за январь-июнь 2009 года погибли 59 горняков (в 2008 года за аналогичный период погибли 65 шахтеров).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, за 6 месяцев общий травматизм на угольных предприятиях уменьшился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 202 случая и составил 1593 случая.

С начала года в угольной отрасли региона произошло 12 случаев внезапной смерти на производстве (в прошлом году – 9).

За январь-июнь текущего года на угледобывающих предприятиях произошло 8 групповых несчастных случаев, вследствие которых пострадало 86 горняков и 20 погибло (за 6 месяцев 2008 года произошло 11 групповых несчастных случаев, пострадало 58 горняков и 18 погибло).

В пресс-службе заключили, что коэффициент частоты смертельного травматизма на 1 млн. тонн добытого угля за 6 месяцев 2009 года составил 3,7 (на уровне прошлого года), то есть за каждый миллион тонн добытого угля сегодня погибает почти 4 горняка.