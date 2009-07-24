КРУ накопало нарушений на 240 миллионов при ликвидации наводнения
Больше всего - в строительстве
КРУ зафиксировало нарушений на сумму более 240 миллионов гривен при ликвидации наводнения, которое произошло в прошлом году в западных областях Украины.
Об этом в эфире 5 канала сообщил заместитель главы КРУ Геннадий Дмитренко.
"Мы упередили и установили контрольными мероприятиями сумму более 240 миллионов гривен на данное время, во всех шести областях, где произошло стихийное бедствие", - отметил он.
"Больше всего нарушений в строительной области. Больше всего можно спрятать тех работ, которые можно завысить в объемах и стоимости", - сказал Дмитренко.
"Что касается дорог государственного значения, то здесь чуточку лучшая ситуация, так как здесь больше осуществляется контроля главами областных управлений, но там, где дороги коммунального значения - чуточку хуже ситуация", - подчеркнул он.
Заместитель руководителя ГлавКРУ заявил, что больше всего финансовых нарушений было предупреждено и установлено в Ивано-Франковской области.