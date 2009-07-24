На ЧФ новый заместитель командующего

Бывший командир Новороссийской военно-морской базой (НВМБ) вице-адмирал Сергей Меняйло назначен заместителем командующего Черноморским флотом (ЧФ), сообщил РИА Новости источник в штабе ЧФ.

Бывший заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Василий Кондаков вышел в отставку по достижении предельного возраста нахождения на военной службе в звании "вице-адмирал" - 55 лет.

"Вице-адмирал Меняйло завершил службу в качестве командира НВМБ и в самое ближайшее время приступит к исполнению обязанностей заместителя командующего Черноморским флотом", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что на смену Меняйло в качестве командира НВМБ назначен бывший командир Ленинградской военно-морской базой контр-адмирал Анатолий Липинский.