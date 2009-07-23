Почему частные элеваторы берут на 40% больше, чем государственные?
Спрашивает Тимошенко
Правительство будет просить Антимонопольный комитет разобраться с вопросом, почему стоимость хранения зерна на частных элеваторах на 30-40% выше, чем на государственных.
Как передает корреспондент УНИАН, об принятии такого решения на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на итоговой пресс-конференции.
«Мы будем обращаться в Антимонопольный комитет, чтобы поставить на место тех собственников элеваторов, которые завышают цену на сбережение зерна», - сказала она.
Кроме того, премьер-министр сообщила, что сегодняшним решением правительства были «немного снижены» цены на хранение зерна на государственных портовых элеваторах, при этом не уточнила, на сколько именно.