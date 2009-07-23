На строительство по ул.Гончара в Киеве готовится рейдерское нападение?

На строительный участок по ул.О.Гончара, 17-23 в Киеве планируется очередное рейдерское нападение, сообщил генеральный директор компании-застройщика ООО «Инвестиционно-строительная группа» Анатолий Коноваленко на пресс-конференции в УНИАН.

«Уже в ближайшее время рейдеры планируют провести силовой захват нашей строительной площадки и установить там свои палатки, с целью помешать дальнейшему строительству объекта. Не имея на руках никаких документов, которые бы подтвердили законность их требований, рейдеры решили прибегнуть к силовому варианту», - отметил А.Коноваленко.

Как сообщил А.Коноваленко, «первое нападение на строительство произошло еще 14 июля. Представители КУПР и ГО «Я - киянин» во главе с народным депутатом Куликовым и под прикрытием его депутатского мандата, при полной бездеятельности присутствующей на месте инцидента милиции, с помощью кранов, кувалд и электрорезаков разрушили ограждение вокруг котлована, где ведется строительство и сломали ворота для въезда строительной техники. Кроме того, нападающие применили против охраны объекта слезоточивый газ».

По словам гендиректора компании-застройщика, милиция не только не вмешалась в конфликт, а наоборот помогала нападающим, блокируя охрану объекта, в то время как происходил погром ограждения и ворот.

Также в ходе пресс-конференции участниками были продемонстрированы фото- и видео материалы с места событий, подтверждающие применение нападающими в ходе инцидента спецсредств, в том числе и газовых баллончиков.

По информации участников пресс-конференции, нападение, осуществленное 14 июля, нанесло компании-застройщику убытков на сумму свыше 300 тыс. гривен. Кроме того, каждый день задержки строительства обходится компании в 750 тыс. гривен.

«Нами уже подготовлено обращение к Президенту, Кабмину, Верховной Раде, МВД и Генеральной прокуратуре с просьбой дать оценку незаконным действиям народного депутата Кирилла Куликова. Мы считаем его действия позорным проявлением политического рейдерства. Это не только грубое нарушение закона. Инцидент и его последующая эскалация может иметь негативные последствия для инвестиционного имиджа Украины в мире, поскольку среди инвесторов строительства - известные бизнесмены из США, Австрии и Израиля», - отметил А.Коноваленко.