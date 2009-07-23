Суд отменил все запреты по 39,9% акций украинского БТА Банка

Хозяйственный суд г. Киева отменил все определения судов, которыми была осуществлена неудачная попытка запретить сделки с 39,9% акций украинского "БТА Банка". Об этом сообщил УНИАН адвокат украинских акционеров банка Евгений ВЕНИЧУК.

По его словам, на сегодняшний день не осталось ни одного акта государственного или судебного органа, который ставил бы под сомнение деятельность украинских акционеров банка.

Также Е.ВЕНИЧУК сообщил, что "на сегодняшний день заканчивается процедура привлечения к дисциплинарной и уголовной ответственности судей Ворошиловского суда г. Донецка, которые пытались запретить собрание акционеров украинского банка". Кроме этого, адвокат сообщил, что действия казахских рейдеров "никак не повлияли на аппетит и настроение акционеров и сотрудников Банка".

Как сообщал УНИАН, ранее украинский "БТА Банк" заявил о предотвращении рейдерской атаки на его активы. По словам заместителя председателя правления банка Наталии СЕРГЕЕВОЙ, 15 июня с. г. во время очередного собрания акционеров банка была предотвращена незаконная попытка завладения 39,99% пакетом акций ОАО "БТА Банк" (Украина). После того, как это не удалось, в СМИ была размещена ложная информация о несостоявшимся собрании акционеров банка.

Апелляционный суд Донецкой области 10 июля отменил постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 10 апреля 2009 г. о запрете проведения общего собрания акционеров ОАО "БТА Банк" (Украина). Как сообщила юрист украинских акционеров "БТА Банка" Екатерина БЕНДУС, в апреле 2009 г. казахский "БТА Банк" обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с иском против некоего КОВАЛЬЧУКА Руслана Борисовича и добился вынесения "весьма сомнительного постановления о запрете проведения общего собрания акционеров украинского банка".

ОАО «БТА Банк» входит в первую 10-ку банков Украины по рейтингу надёжности депозитных вкладов (данные агентства «Кредит-Рейтинг» по состоянию на 03.04.09). По специально разработанной агентством рейтинговой шкале БТА Банку присвоено отметку «4» (максимум «5»).

Филиалы и отделения ОАО «БТА Банк» есть в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Луганске, Херсоне, Одессе, Мариуполе, Черновцах и Судаке.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.