Волынь отмечает 65-ю годовщину освобождения от фашистов

Волынь сегодня отмечает 65-ю годовщину освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. На Мемориале Памяти по этому случаю состоялся митинг-реквием и панихида по погибшим.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге присутствовали первые лица области и города, ветераны, общественность. Они возложили цветы к центральной стеле на Мемориале Памяти.

В своем выступлении глава облгосадминистрации Николай РОМАНЮК отметил, что "прошло шесть с половиной десятилетий с того времени, как на Волыни стихло пламя войны и грохот канонад. Трагическим стало начало войны для наших жителей края, которые первыми ощутили на себе все ее ужасы. 25 июня 1941 года немецкие оккупанты захватили Луцк, а 8 июля гитлеровские захватчики оккупировали всю территорию Волыни. За три года оккупации области они уничтожили свыше 165 тысяч волынян...”.„

„Дорогая цена заплачена за освобождение нашего края. 26 тысяч воинов спят вечным сном в волынской земле. Они отдали свою жизнь за наше будущее", - сказал глава облгосадминистрации.

Справка УНИАН. 21 июля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков освобождены райцентры Ратное, Старовижевка, Любомль, Иваничи, населенные пункты Заболотье, Шацк, города Владимир-Волынский, Устилуг. После освобождения области более 107 тысяч волынян были мобилизованы в Красную армию. За мужество и отвагу тысячи из них отмечены боевыми наградами. Героями Советского Союза стали 20 волынян.