Украинский фильм о Голодоморе стал лауреатом Международного фестиваля

Украинский фильм «Живые» режиссера Сергея БУКОВСКОГО получил специальный приз VI Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» в номинации «Лучший документальный фильм».

Об этом УНИАН сообщила линейный продюсер фильма «Живые» Евгения КРАВЧУК.

75-минутная лента рассказывает об одной из самых трагических страниц украинской истории – Голодоморе 1932-33 гг. Работа над фильмом продолжалась около 11 месяцев, премьера состоялась в Киеве в ноябре 2008 года.

*** VI Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» проходил с 12 до 19 июля 2009 года. В конкурсной программе приняли участие 104 фильма.