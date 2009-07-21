Ernst & Young проведет аудит "Нафтогаза Украины"

Независимый аудит финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" проведет Ernst & Young - мировой лидер в области аудита, сообщает пресс-центр холдинга.

"Согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговорного процесса между правительством Украины и Международным валютным фондом, НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет постоянное информирование миссии МВФ в Украине о своих текущих финансово-экономических показателях.

Во исполнение поручения кабинета министров Украины НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к ЗАО "Эрнст энд Янг Украудит" с просьбой начать независимый анализ данных, которые ежемесячно передаются миссии МВФ в Украине", - говорится в сообщении.