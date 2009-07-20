Как снизилась цена аренды офисов в Киеве (предложение по районам)

Средняя стоимость аренды офисных помещений Киева с начала года уменьшилась на 13,1% – до 24 долл./кв. м, сообщает портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, средневзвешенная цена предложений на рынке аренды офисной недвижимости в Киеве с июня 2008 года по июнь 2009 года снизилась на 9,9%.

По данным портала, доля офисных помещений, впервые предложенных в аренду, в июне составила 4,1% от всего объема, или 386 офисов средней площадью 384 кв. м. Средняя цена предложений «новых» офисов в столице на 4,3% ниже средневзвешенной цены января – 22 долл./кв. м.

При этом объем предложений с начала 2009 года увеличился на 4,4% и составил 9350 объектов, а средняя площадь уменьшилась на 2,1% – до 198 кв. м.

Наибольшее количество офисов на рынке аренды предлагается в Шевченковском (28%), Печерском (19%), Голосеевском (13%), Подольском (10%) районах. При этом количество предложений в июне 2009 года по сравнению с январем увеличилось в Шевченковском (на 0,9%) и Подольском (на 3%) районах и уменьшилось в Печерском (на 3,2%), и Голосеевском (на 0,5%) районах.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 10826 объектов, из которых выставлено на продажу 1476 объектов, сдается в аренду 9350 объектов.