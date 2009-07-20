В росте доллара НБУ обвиняет коммерческие банки

К концу прошлой недели гривня по отношению к доллару обесценилась на 11 копеек. На фоне сильной девальвации гривни Нацбанк обвинил банки в спекулятивной атаке на рынок. «Некоторые финучреждения работают на короткий спекулятивный результат и не видят своего интереса в том, чтобы курсовая стабильность помогла им справиться с ситуацией с валютными кредитами», — заявил советник главы НБУ Валерий Литвицкий.

Однако банкиры считают, что именно Нацбанк своим бездействием провоцирует рост курса доллара. К тому же банкиры винят регулятора в сознательной задержке с интервенциями. Директор департамента НБУ по внешнеэкономическим отношениям Сергей Круглик подтвердил «ДЕЛУ», что Нацбанк сейчас проводит расследование, в ходе которого собирается выявить доказательства вины ряда банков в подрыве курсовой стабильности. «Пока мы не докажем их вину, я не могу называть эти банки. Но как только доказательства будут, мы примем самые жесткие меры: проверка, затем отбор лицензии на валютные операции. Банк будет отключен от (украинского. — «ДЕЛО») FOREX», — уверяет он. По словам Круглика, «мягким» может быть наказание в виде административных санкций по отношению к руководству проштрафившихся банков. Он сообщил, что НБУ выявил явно завышенные заявки некоторых банков на покупку валюты.

По словам руководителя казначейства одного из банков, попросившего не называть его, в спекуляциях сейчас могут быть заинтересованы две группы финучреждений. Это банки, сформировавшие большой объем резервов в иностранной валюте, которую им сейчас надо продать (как можно дороже), чтобы выполнить нормативы валютной позиции. А также финучреждения, принадлежащие крупным экспортерам. «Сейчас оживает металлургический сектор, у предприятий появляется выручка, но ее «не видно» на межбанковском рынке. Логично предположить, что банки, аффилированные с экспортерами, придерживают валюту, дожидаясь, когда курс гривни упадет копеек на 20-30», — говорит казначей.