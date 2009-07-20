Белый дом: экономика США вышла из "свободного падения"

Экономика США вышла из состояния "свободного падения", но экономический рост еще не возобновился. С этим заявлением выступил сегодня директор бюджетного управления при Белом доме Питер Оршаг. "Мы отступили от края той пропасти, но пока не вошли в зону роста", - сказал П.Оршаг в эфире телеканала CNN.

Представитель Белого дома выразил мнение, что данные по ВВП за II квартал будут лучше, чем соответствующий показатель I квартала 2009 г. В I квартале с.г. экономика США, напомним, сократилась на 5,5% в годовом выражении.

Уровень безработицы, как "запаздывающий" индикатор, некоторое время продолжит расти, признал П.Оршаг. На сегодняшний день уровень безработицы в США составляет 9,5%, но власти предупреждают, что по итогам 2009 г. безработица может превысить 10%.

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