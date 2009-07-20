Прокуратура передала в суд дело таможенника

Прокуратурой Соломенского района города Киева направлено в суд уголовное дело по обвинению инспектора отдела Киевской региональной таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, установлено, что во время проведения таможенного оформления жидкокристаллических мониторов марки LG, которые поступили из-за границы в адрес одного из предприятий со стопроцентными иностранными инвестициями, таможенник преднамеренно подтвердил неверный код таможенного оформления. Вследствие этого в государственный бюджет не было уплачено обязательных таможенных платежей и сборов на общую сумму 116 тыс. грн.

Работнику таможенных органов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Уголовный кодекс Украины за такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.