XIX Сельский фестиваль искусств пройдет в Сумской области

В городе Тростянец Сумской области 21-22 июля в районном Доме культуры, парке имени Петра Чайковского и на стадионе имени Куца при поддержке территориальных общин района и Сумской области состоится XIX Всеукраинский сельский фестиваль искусств «Боромля-2009».

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках фестиваля традиционно пройдет 15-й Всеукраинский конкурс на лучшее исполнение произведений об украинском селе.

Подготовку к фестивалю осуществляют отдел культуры и туризма Тростянецкой райгосадминистрации совместно с управлением культуры и туризма Сумской облгосадминистрации и творческим союзом «Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины».