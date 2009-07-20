В аэропорту Гонконга изъято 4 кг синтетического наркотика

Четыре килограмма синтетического наркотика "айс" было конфисковано сотрудниками таможни в Гонконгском международном аэропорту, cообщила местная таможня.

Рыночная стоимость конфискованных наркотиков, по оценке специалистов, составляет примерно 3 млн гонконгских долларов. Они были найдены в чемодане у 52-летнего филиппинца, который собирался улететь в Манилу.

В соответствии с законом специального автономного района Сянган (Гонконг), ему может грозить пожизненное лишение свободы со штрафом в 5 млн гонконгских долларов, сообщает Синьхуа.

“Айс” (он же “кристалл”) – метамфетамин, он оказывает такое же воздействие на центральную нервную систему, как и амфетамины, но поступает в мозг намного быстрее, и зависимость от него вырабатывается гораздо быстрее. Способен на 70 часов подавить голод, жажду и усталость, заставляя тело усиленно вырабатывать гормоны, из-за чего в 1970-х годах в США стал наркотиком для водителей-дальнобойщиков.