Таможенники начали использовать для работы клонированных собак

Семь клонированных собак-ищеек приступили к работе в таможенной службе Южной Кореи, впервые клонированные животные задействованы на службе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Семь щенков по кличке ТОППИ ("Щенок завтрашнего дня") появились на свет в конце 2007 года при помощи клеток канадского лабрадора-ретривера по кличке Чейсер.

По словам сотрудников таможни, собаки прошли 16-месячный курс подготовки.

"Во время обучения эти собаки показали, что могут лучше обнаруживать наркотики, чем обычные ищейки", - сказал сотрудник таможни в корейской аэропорту "Инчон", куда были распределены на службу трое из шестерых ищеек.

По данным агентства, в проект клонирования собак для работы в таможенной службе было вложено 300 миллионов вон (около 300 тыс. долларов).