Завтра почти везде дождь

Завтра почти во всех регионах Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 20 июля будет облачно с прояснениями. Дожди с грозами, местами сильные дожди, град и шквалы 19-24 м/с, только ночью в восточных областях, днем на крайнем западе преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западной половине на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, на юге и востоке до 24°, в западных областях 10-15°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 20-25°, на остальной территории 25-30°, в восточных областях и в южной части местами 32-37° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 11-16°).

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Дожди с грозами, местами сильные дожди, шквалы 19-24 м/с, местами град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 20-25°; в Киеве ночью 18-20°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-26°, в Днепре возле Киева 25°.