В Севастополе открывается Международный кинофестиваль

Сегодня в Севастополе открывается V международный кинофестиваль.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы кинофестиваля на состоявшейся сегодня пресс-конференции сообщили, что кинофорум проводится с целью популяризации лучших достижений современного кинематографа, укрепления творческих связей между кинематографистами Украины и России, поддержки молодых талантов.

В программе кинофестиваля новое игровые фильмы, документальное и анимационное кино. На этот раз, кроме российских и украинских картин, любители кино смогут увидеть программу «Новое кино Болгарии».

Оценивать фильмы фестивальной программы по традиции будет Народное жюри: 12 "присяжных" -севастопольцы разных профессий, возрастов и социальных групп.

Украинское кино представят лента Киры МУРАТОВОЙ «Мелодия для шарманки» (приз ФИПРЕССИ и за лучшую женскую роль ХХХІ Московского международного кинофестиваля), Романа БАЛАЯНА «Райские птицы» (премия «Ника»), Игоря ПОДОЛЬЧАКА «Лес Менинас», Саши КИРИЕНКО «Прощение», Валерия ЯМБУРОВСКОГО «День побежденных», Марины КОНДРАТЬЕВОЙ «Однажды я проснусь».

Зрители увидят премьерные показы фильмов российского режиссера Андрея ПРОШКИНА «Чудо» и «Миннесота», фильм Андерса БАНКЕ (Россия-Швеция) «Горячие новости», фильм Игоря ВОРСКЛЫ «Закрытые пространства», работу Михаила КАЛАТОЗИШВИЛИ «Дикое поле» и другие.

Как ожидается, заметным событием кинофестиваля станет показ большой программы украинских короткометражных фильмов. Среди них есть работы признанных кинематографистов, такие как фильм «Диагноз» Мирослава СЛАБОШПИЦКОГО, который представлял Украину в этом году на Берлинском кинофестивале, фильмы, где в роли режиссера выступил Георгий ДЕЛИЕВ, и работы молодых кинематографистов.

В этом году гостем фестиваля станет известный польский режиссер Кшиштоф ЗАНУССИ. В фестивальную программу включен ретроспективный показ его фильмов, встреча с режиссером и мастер-класс, который он даст для начинающих кинематографистов, любителей и профессионалов.

В рамках фестиваля пройдут пресс-конференции, круглые столы, дискуссии, встречи кинематографистов со зрителями.

Фестиваль продлится до 23 июля.